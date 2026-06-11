Школьники высадили цветы у воинского мемориала в Наро-Фоминске

Обычно к памятному знаку «Рубеж обороны» на улице Маршала Куркоткина в Наро-Фоминске приходят, чтобы возложить цветы. Однако сегодня сюда пришли ребята, чтобы цветы вырастить — это «Зеленый патруль», ученики Наро-Фоминской школы для детей с ограниченными возможностями здоровья вместе со своим руководителем, учителем географии Еленой Павицкой.

10 мая они высадили на клумбе у мемориала бархатцы и колеус, работая все вместе. Посадочный материал предоставило МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство».

Для этих ребят и их наставника такие акции — норма жизни. «Зеленый патруль» ухаживает за памятными местами и помогает благоустраивать военные мемориалы, у них есть свои подшефные памятники и цветники. У этого объекта школьники работали впервые, но уже взяли его под свое «крыло». Высаженные летом цветы простоят до осени, а потом здесь же высадят луковицы тюльпанов, чтобы они расцвели ко Дню Победы. Ребята — молодцы.