Школьники высадили цветы на площади Победы в Красноармейске
В Красноармейске Пушкинского округа на площади Победы прошла патриотическая акция «15 дней до Победы». Школьники высадили цветы и кустарники.
В акции приняли участие школьники, «Волонтеры Подмосковья» и представители движения «Юнармия».
«Наш патриотизм доказывает то, что мы гордимся своей историей, очень благодарны нашим прадедушкам, прабабушкам за то, что они отвоевывали нашу страну», — сказала участница акции Анна Кайнихина.
Из поселка Краснофлотского 6 июля 1941 года на фронт ушли 369 добровольцев. Именно столько цветов было высажено в память о героях. Со своей задачей справились и взрослые, и дети. Теперь по периметру памятника ополченцам будут расти гортензии, а около монумента — бархатцы, анютины глазки и газании.
«Очень важно, чтобы молодежь принимала участие в подобных мероприятиях, для того чтобы помнили и чтили память о Великой Победе», — добавила заместитель главы городского округа Пушкинский Ольга Жданова.
Участники акции отметили, что каждый цветок станет символом благодарности за защиту Родины.