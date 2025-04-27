Школьники высадили цветы на площади Победы в Красноармейске

В Красноармейске Пушкинского округа на площади Победы прошла патриотическая акция «15 дней до Победы». Школьники высадили цветы и кустарники.

«Наш патриотизм доказывает то, что мы гордимся своей историей, очень благодарны нашим прадедушкам, прабабушкам за то, что они отвоевывали нашу страну», — сказала участница акции Анна Кайнихина.

Из поселка Краснофлотского 6 июля 1941 года на фронт ушли 369 добровольцев. Именно столько цветов было высажено в память о героях. Со своей задачей справились и взрослые, и дети. Теперь по периметру памятника ополченцам будут расти гортензии, а около монумента — бархатцы, анютины глазки и газании.

«Очень важно, чтобы молодежь принимала участие в подобных мероприятиях, для того чтобы помнили и чтили память о Великой Победе», — добавила заместитель главы городского округа Пушкинский Ольга Жданова.

Участники акции отметили, что каждый цветок станет символом благодарности за защиту Родины.