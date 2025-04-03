Школьники встретились с писателем Вячеславом Барзенковым в Солнечногорске

Учащиеся гимназии № 6 в Солнечногорске. встретились с писателем и поэтом Вячеславом Барзенковым. Мероприятие прошло в Международный день детской книги в Доме культуры «Выстрел».

Ребята познакомились с Вячеславом Барзенковым, который пишет стихи и прозу для юных читателей. Он поделился с подростками личными историями, связанными с его творчеством и ответил на вопросы. Также Вячеслав Барзенков подарил музею Дома культуры «Выстрел» свою книгу «СТИХиЯ».

«Я всю жизнь мечтал стать писателем. Меня вдохновляют моя семья, друзья и коллеги по перу. Хочется внести свой вклад в изменение мира», — поделился он.

Встречу организовали члены и сторонники местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Солнечногорск. Мероприятие прошло в рамках партийных проектов «Культура малой Родины» и «Культурный код Солнечногорья».

«Эта встреча — важное событие для ребят, стремящихся узнать больше о культуре и истории большой страны и малой Родины. Стихи Вячеслава Барзенкова затрагивают самые тонкие струны человеческой души. Его произведения о самом главном на земле — о любви к Родине, матери, детям, о подвигах солдат за свою родную землю», — подчеркнул депутат Совета депутатов городского округа Солнечногорск, член фракции «Единая Россия» Владимир Дацюк.