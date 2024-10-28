Школьники Воскресенска заняли 4-е место турнира по оказанию медпомощи

В Щелкове в рамках проектов «Движение первых» и «Российского Красного Креста» провели региональный чемпионат по оказанию первой помощи. Воспитанники воскресенской школы № 3 заняли на соревнованиях четвертое место.

Участниками состязаний стали 230 человек из 46 округов Московской области. Они соревновались в умении оказывать первую помощь при различных обстоятельствах и состояниях пострадавшего: когда человек подавился, при травмах конечностей, потере сознания, кровотечении из носа и других.

Центральное внимание при оценке навыков участников уделили правильному алгоритму действий. Состязания разделили на части: тест на знание теории «Первая помощь», ситуационные задачи «Случай в столовой», «Случай на улице».

Точность и правильность действий конкурсантов оценивала судейская коллегия от «Российского Красного Креста».

Организаторы чемпионата создали условия, приближенные к реальным. Это помогло участникам показать хороший результат.

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