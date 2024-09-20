Школьники в Воскресенске выполнили нормы ГТО на турнире «Сергиевские игры»

На территории спортивного комплекса «Химик» в Воскресенске прошли «Сергиевские игры», организованные при содействии Управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью. Это мероприятие собрало представителей благочиний и стало значимым событием для православной молодежи региона.

С приветственными словами к участникам обратились начальник Управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Михаил Бахтов, а также священнослужители Андрей Безручко и Михаил Пшеничный. Они подчеркнули важность привлечения молодежи к регулярным занятиям спортом и физической культурой, а также отметили значение увековечения памяти преподобного Сергия Радонежского.

В соревнованиях приняли участие семь команд, в состав которых вошли участники от шести лет и старше. Они выполняли нормы ГТО под руководством Елены Молчановой, спортивного судьи Центра тестирования ГТО. Программа состязаний включала отжимания, прыжки в длину с места, наклоны вперед из положения стоя на гимнастической скамье и бег.

Мероприятие прошло в дружеской атмосфере и стало не только спортивным состязанием, но и площадкой для общения и укрепления связей между участниками. «Сергиевские игры» способствовали популяризации здорового образа жизни среди молодежи и укреплению духовных ценностей.

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