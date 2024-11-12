Школьники в Воскресенске приняли участие в патриотической программе

Методист Дворца культуры «Юбилейный» провела для учащихся школы «Вектор» патриотическую программу «Чеканя шаг по мостовой, солдаты уходили в бой…». Встреча, посвященная параду на Красной площади 7 ноября 1941 года, прошла в рамках проекта «Голос памяти».

Старшеклассники получили возможность увидеть документальные кадры исторического парада, обсудить причины его проведения и узнать интересные моменты, связанные с этим знаменательным событием. Особое внимание было уделено малоизвестным фактам: зачем проведение шествия было строго засекречено и почему его пришлось начать на час раньше запланированного времени. Ребята также узнали о количестве участников и военной техники, прошедших по Красной площади за час, и о том, куда отправлялись участники после окончания этого важного для страны мероприятия.

Школьники с интересом слушали ведущую, активно участвовали в обсуждении, выполняли задания и задавали вопросы, проявляя искренний интерес к историческим событиям.

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