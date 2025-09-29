Школьники в Воскресенске поучаствовали в военно-спортивной игре «Высота»

В военно-спортивной игре «Высота» приняли участие 17 команд из Ступина, Подольска, Коломны, Раменского, Егорьевска, Домодедова, Мещерина и Воскресенска. Мероприятие прошло в рамках проекта «Успех в единстве поколений» партии «Единая Россия».

В торжественном открытии приняли участие руководитель ФСЦ «Новое поколение» Андрей Покровский, муниципальный депутат Сергей Слепов. Почетный гость, представитель Ассоциации Ветеранов СВО Олег Ивашкин подчеркнул значимость патриотического воспитания. В память о погибших героях все присутствующие почтили их минутой молчания.

Победителям всех этапов вручили дипломы и кубки. Лучшими в разборке-сборке автомата и знании воинских званий стала команда из Подольска «Варяг», в горном спецназе, прорыве и полосе препятствий — «Гром 1» из Воскресенска, в исторической викторине и РХБЗ — «Воин» из Воскресенска, а в стрельбе из пневматической винтовки — «Шторм» из Домодедова.

В командном зачете сборная «Варяг» из Подольска заняла первое место, «Шторм» — второе, «Варяг Z» из Подольска — третье. Награду за волю к победе вручили ребятам «Гром 1» из Воскресенска.

Все команды отметили грамотами от МБУ ФСО «Центр». Награды вручил директор учреждения Виктор Пирожников.