Школьники в Солнечногорске приняли участие в фестивале профессий

Региональный фестиваль профессий «Путь навыков» прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» в Солнечногорске. Участие в мероприятии приняли более 500 школьников.
Специалисты Центра опережающей профессиональной подготовки Московской области, студенты и преподаватели колледжа «Подмосковье» и Звенигородского финансово-экономического колледжа провели серию профориентационных мастер-классов.
Школьники познакомились с профессиями пожарного, криминалиста, медицинской сестры, фармацевта и парикмахера. Ребята получили практический опыт и ценные знания о востребованных специальностях.
«Профориентация — важный этап в жизни каждого школьника. Такие фестивали, как „Путь навыков“, помогают ребятам определиться с выбором будущей профессии, получить представление о разных специальностях и сделать осознанный шаг на пути к своей карьере», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.
Региональный Центр опережающей профессиональной подготовки проводит фестивали «Путь навыков» во всех городах Московской области третий год подряд.
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