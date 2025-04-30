Школьники в Солнечногорске приняли участие в фестивале профессий

Региональный фестиваль профессий «Путь навыков» прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» в Солнечногорске. Участие в мероприятии приняли более 500 школьников.

Школьники познакомились с профессиями пожарного, криминалиста, медицинской сестры, фармацевта и парикмахера. Ребята получили практический опыт и ценные знания о востребованных специальностях.

«Профориентация — важный этап в жизни каждого школьника. Такие фестивали, как „Путь навыков“, помогают ребятам определиться с выбором будущей профессии, получить представление о разных специальностях и сделать осознанный шаг на пути к своей карьере», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Региональный Центр опережающей профессиональной подготовки проводит фестивали «Путь навыков» во всех городах Московской области третий год подряд.