Школьники в Серебряных Прудах встретились с актрисой Ириной Безруковой

Ученики школы имени маршала Чуйкова в Серебряных Прудах приняли участие в творческой встрече, организованной по проекту Общества «Знание». Мероприятие стало возможным благодаря активной работе школьного литературного клуба в ноябре. Перед ребятами выступила актриса театра и кино Ирина Безрукова. Она рассказывала о профессии актера, о том, чем отличается работа на сцене и в кино, и делилась историями из своей творческой жизни. Школьники активно участвовали в беседе, спрашивали о любимых книгах, об интересных ролях, о съемках за рубежом и многом другом.

«В кино очень часто нам меняют текст. Можно учить его, и вдруг режиссер говорит: „нет, здесь будет не так, это мы убираем“. И нужно быстро сориентироваться, „присвоить“ текст и сыграть, но через 2-3 дня я его абсолютно не помню. В театре все иначе. Один из самых сложных моментов: когда несколько героев на сцене, и мы говорим, казалось бы, спонтанно», — отметила Безрукова.

Отдельно актриса остановилась на теме тифлокомментирования, объяснив, что зрителям с нарушением зрения требуется помощь, чтобы понимать, что происходит на сцене или в кадре. Она подчеркнула, что профессия тифлокомментатора крайне редкая и очень нужная, так как позволяет незрячим людям полноценно воспринимать кино, театр и другие формы искусства.

Ирина Безрукова также поделилась произведениями, которые повлияли на нее в детстве и юности. Актриса рассказала, что увлекалась как русской, так и зарубежной классикой — читала Гюго, Дюма, Бунина и других авторов, а в подростковом возрасте особенно любила произведения с романтическими сюжетами.

Во время мастер-класса школьники вместе с актрисой отработали навыки выразительного чтения. Ребята прочли отрывки из «Гранатового браслета» Александра Куприна и получили полезные советы по технике чтения.

Напомним, что по поручению Президента России Общество «Знание» совместно с Минпросвещения запустило федеральный проект «Чтецкие программы». Его цель — повысить интерес молодежи к литературе через живое чтение и обсуждения.