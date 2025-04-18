Школьники в Серебряных Прудах собрали монеты для памятника на Поклонной горе

В рамках белорусско-российского проекта «Живая память благодарных поколений» школьники из Серебряных Прудов передали коллекцию советских монет для отливки монумента на Поклонной горе в Москве. Проект посвящен 80-летию Великой Победы и направлен на сбор исторических реликвий со всей России для создания памятника в виде конверта с письмом на фронт. Аналичные монументы уже установлены в Брестской крепости и Минске.

Ученики местной школы имени Чуйкова собрали монеты, вышедшие из оборота, преимущественно советских времен.

Поклонная гора в Москве является одним из ключевых мемориальных комплексов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. На ее территории расположен Монумент Победы, высотой 141,8 метра, символизирующий 1418 дней войны. В центре комплекса находится Музей Победы, крупнейший военно-исторический музей в России, где представлены экспозиции, посвященные различным аспектам войны.

Участие школьников из Серебряных Прудов в проекте «Живая память благодарных поколений» подчеркивает важность сохранения исторической памяти и вовлечения молодёжи в патриотические инициативы.