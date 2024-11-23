Школьники в Павловском Посаде посетили музейный комплекс «Княжий Двор»

Сотрудники музея провели для школьников лекцию «Тайна затонувшего корабля», сопровождаемую показом документального фильма «Линейный корабль „Лефорт“». Учащиеся узнали историю трагической гибели судна в 1857 году, а также о его обнаружении в 2013 году разведывательно-водолазной командой под руководством Константина Богданова. Подводные съемки, старинные артефакты и детективное расследование крупнейшей катастрофы в истории Балтики позволили ребятам погрузиться в атмосферу исторических событий и почувствовать себя настоящими исследователями.

После лекции школьников ждали не менее интересные экскурсии. Им рассказали об истории Павловского Посада, показали реконструкцию сражения 1812 года на реке Вохне, а также познакомили с экспозицией, посвященной знаменитым павловопосадским платкам. Ребята узнали об этапах их производства, технологиях окрашивания и развитии мануфактур. Особый интерес вызвала необычная экспозиция, посвященная свинкам. Плюшевые игрушки, фигурки из пластмассы, посуда, магниты и множество других предметов с изображением свинок удивили и порадовали детей своим разнообразием.

Посещение музейно-выставочного комплекса «Княжий Двор» оставило у школьников массу положительных эмоций и новых знаний. Этот день стал для них настоящим путешествием в мир истории и культуры.

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