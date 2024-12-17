Школьники в Одинцове создали программу для управления городским освещением

Ученики Одинцовского «Десятого лицея» Кирилл Пьянченко и Иван Варава проявляют интерес к практической физике через участие в кружке «Юный энергетик». Они разработали программу для удаленного управления городской системой освещения под руководством наставников из «Мособлэнерго».

Александр Балахонцев, начальник Одинцовского филиала «Мособлэнерго», рассказал об их проекте, отметив, что они получили задачу от министерства энергетики создать пилотный проект. Школьники установили автоматизированные линии наружного освещения, это позволяет мониторить их состояние прямо из офиса, обеспечивая оперативное выявление перегоревших ламп и улучшение реагирования на неисправности, благодаря чему город становится светлее и безопаснее.

Иван Варава поделился, что ребята заметили снижение потребляемой мощности на графиках и выехали с научным руководителем на место для проверки ламп. Они уже обнаружили несколько неработающих ламп и продолжают обследование. Кирилл Пьянченко добавил, что их программа позволяет точно определить, какой участок подстанции не функционирует, что повышает эффективность работы всей системы освещения.