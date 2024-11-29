Школьники в Ногинске разработали арт-объект с зарядками для телефонов

Необычное дерево появилось в парке Глухово в Ногинске. Ученики 6-го класса Центра образования № 83 разработали дерево, с помощью которого можно заряжать телефон и слушать музыку без подключения к электросети.

Ребята представили разработку еще в мае этого года на IX конференции научно-исследовательских работ по английскому языку «Короленковские чтения — 2024» и стали призерами в тематике «Наука и технологии».

Презентация проекта «Smart tree» прошла в парке Глухово в рамках областного проекта «Для милых мам». Каждый посетитель сможет воспользоваться изобретением юных жителей Ногинска и зарядить телефон. Дерево расположено в павильоне для мастер-классов.

Руководители парка отметили, что это первая совместная работа в подобном формате. Они открыты для дальнейшего сотрудничества с учебными заведениями округа.

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