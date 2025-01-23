Школьники в Ногинске посетили памятник Ленину к 101-й годовщине его открытия

Воспитанники Центра допризывной подготовки молодежи посетили памятник Ленину, расположенный в микрорайоне Глухово. Этот монумент, находящийся у Глуховской фабрики в Ногинске, считается первым памятником Ленину в СССР и, вероятно, самым старым.

Решение об установке памятника было принято 2 ноября 1923 года, а открытие состоялось 22 января 1924 года, на следующий день после смерти Ленина. В этом году исполнилось 101 год со дня его открытия.

Памятник изображает Владимира Ильича в полный рост и отличается от типичных скульптур Ленина своей художественной уникальностью. Автором памятника стал рабочий Глуховской фабрики Федор Кузнецов, который, не имея профессионального художественного образования, создал скульптуру, основываясь на рассказах очевидцев.

История создания памятника началась в 1923 году, когда делегация рабочих Глуховской мануфактуры посетила Владимира Ленина в Горках. В качестве подарка они привезли саженцы вишни, выращенные в оранжереях фабрики. После возвращения делегации было принято решение установить памятник Ленину. Кузнецов выполнил скульптуру из железобетона, и к 20 января 1924 года она была готова. Открытие состоялось 22 января на фоне траурных событий — вечером 21 января стало известно о смерти Ленина.

В 1967 году за памятником был построен музей революционной, боевой и трудовой славы Глуховского хлопчатобумажного комбината, а вокруг монумента разбили Ленинский сквер. В прежние годы здесь проводились торжественные мероприятия.