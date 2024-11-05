Школьники в Можайске организовали ярмарку в помощь участникам СВО

Учащиеся средней школы № 1 и других образовательных учреждений округа организовали продажу домашней выпечки. Вырученные средства они направят на нужды участников специальной военной операции.

Благотворительную ярмарку приурочили ко Дню народного единства. К ней присоединились школьники, родители и педагоги. Так они решили помочь бойцам.

Каждый участник оригинально украсил свой стол и представил выпечку: мясные пироги, сладкие булочки с ягодной начинкой и десерты. Продавцами были сами школьники. Они угощали гостей за символическую плату.

Ученики смогли не только поддержать участников СВО, но и проявить свои творческие способности.

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