Школьники в Лосино-Петровском изучили основы тактической медицины
Мастер-класс по тактической медицине провели для участников «Движения первых» в школе № 2 имени Дагаева в Лосино-Петровском. Навыки разъяснил опытный инструктор с Позывным Махно.
Тактическая медицина предназначена для оказания первой помощи в условиях повышенной опасности. Знания помогут школьникам в критической ситуации.
Позывной Махно рассказал о ключевых принципах. Участники узнали о важности правильного и быстрого реагирования.
Школьникам показали, как наложить жгут, чтобы остановить кровотечение и минимизировать риски осложнений. Они попрактиковались на товарищах.
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