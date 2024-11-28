Школьники в Лосино-Петровском изучили основы тактической медицины

Мастер-класс по тактической медицине провели для участников «Движения первых» в школе № 2 имени Дагаева в Лосино-Петровском. Навыки разъяснил опытный инструктор с Позывным Махно.

Тактическая медицина предназначена для оказания первой помощи в условиях повышенной опасности. Знания помогут школьникам в критической ситуации.

Позывной Махно рассказал о ключевых принципах. Участники узнали о важности правильного и быстрого реагирования.

Школьникам показали, как наложить жгут, чтобы остановить кровотечение и минимизировать риски осложнений. Они попрактиковались на товарищах.

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