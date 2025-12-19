Школьники в Лобне разработали проекты благоустройства городских пространств

Конкурс среди школьников «Лобня глазами молодых» объединил 14 команд. Ребята разработали проекты, которые направлены на улучшение городской среды в муниципалитете.

Среди инициатив — программа трудоустройства для подростков от команды школы № 9. Особое внимание привлекла инициатива «Движения первых», которая направлена на сохранение исторической памяти.

Глава городского округа Анна Кротова поприветствовала участников и озвучила лучшие работы.

«Идеи школьников по развитию городской инфраструктуры и патриотическому воспитанию всегда находят отражение в нашей работе. Профессиональная конкурсная комиссия тщательно отсмотрела все проекты, и я полностью разделяю их оценки», — отметила Анна Владимировна.

Победителем стала команда лицея «Авиатика». Ребята предложили создать арт-объект из пластиковых бутылок. Его реализуют весной 2026 года. В рамках проекта также запланировали флешмоб.

Все конкурсанты получили возможность принять участие в образовательной программе технопарка Физтех-лицея имени Капицы.