Школьники в Лобне приняли участие во всероссийской акции «Старт в будущее»

В школах Лобни активно проводятся мероприятия по профориентации учащихся. Одной из ключевых инициатив стала акция «Старт в будущее», организованная активистами «Движения Первых».

В рамках акции учащиеся социально-экономического 10 класса школы № 10 вместе с классным руководителем посетили компанию «Металл-Профиль». Ребята побывали в производственных цехах, где изготавливаются холоднокатаный, оцинкованный и окрашенный листовой прокат. Школьники смогли увидеть технологический процесс производства металлических изделий, осмотреть линии окраски стали и задать специалистам интересующие вопросы. Особое впечатление на учеников произвела круглосуточная работа цехов.

Будущие выпускники узнали о профессиях, которым обучают на предприятии, и получили представление о возможностях трудоустройства в этой сфере.

Кроме того, в рамках профориентационной работы состоялась встреча представителей Московского финансово-юридического университета и Центральной библиотеки с учениками 9–11 классов школы № 4. Специалист по профориентации Ирина Селиванова рассказала школьникам о правилах поступления в колледж и университет. Преподаватель кафедры менеджмента Игорь Горюнов провел лекцию об основах предпринимательства и менеджмента, вдохновив ребят на изучение этих направлений.

Такие мероприятия помогают школьникам не только расширить кругозор, но и сделать осознанный выбор будущей профессии.