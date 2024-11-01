Школьники в Лобне приняли участие в викторине по краеведению

В Центральной библиотеке городского округа Лобня состоялся интерактивный час под названием «Лобня — мой город родной». Участниками мероприятия стали ученики Специальной общеобразовательной школы, которые с интересом погрузились в историю и культуру своего родного города.

Лектором мероприятия выступил Константин Дубинин, который познакомил ребят с ключевыми достопримечательностями Лобни. В ходе лекции школьники узнали о таких знаковых местах, как озеро Киово, храм Спаса Нерукотворного Образа, Шуховская башня, обелиск «Знамя» и памятный знак «Зенитное орудие».

После увлекательной презентации для ребят была организована викторина, где они смогли проверить свои знания о Лобне и ее исторических местах. Школьники активно участвовали в обсуждениях и с энтузиазмом отвечали на вопросы.

Завершилось мероприятие вручением детям авторских раскрасок с изображением самых значимых достопримечательностей города. Эти раскраски станут не только памятным сувениром, но и прекрасным способом закрепить полученные знания.

Напомним, что в городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию сферы дополнительного образования. В городе работают бесплатные секции и кружки разнообразной направленности, организованные как в учреждениях культуры, так и на базе общеобразовательных школ.

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