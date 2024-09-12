Школьники в Лобне приняли участие в профориентационном проекте

Учащиеся лицея в Лобне приняли участие в серии профессиональных проб на 2024–2025 годы на базе колледжа «Подмосковье». Это мероприятие проводится в рамках профориентационного проекта «Билет в будущее» и направлено на ознакомление школьников с различными профессиями.

В первый день ребята познакомились с профессиями, связанными с обеспечением сервиса и безопасности на транспорте, а также пообщались с преподавателями колледжа. В течение следующих нескольких дней ученики из лобненских школ смогут узнать о других специальностях, обучение по которым предлагается в колледже «Подмосковье».

Такие профессиональные пробы предоставляют молодым людям уникальную возможность оценить свои способности в выполнении практических заданий и заранее определиться с будущим направлением обучения. Это помогает им сделать более осознанный выбор профессии.

Напомним, колледж «Подмосковье» расположен на улице Первая, 3. Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону: +7 495 577-01-53.

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