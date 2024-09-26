Школьники в Лобне примут участие в творческом конкурсе ко Дню учителя

Школьники из Лобни смогут принять участие в региональном конкурсе-акции «Путь учителя», который пройдет с 5 по 31 октября. Это мероприятие приурочено ко Дню учителя, профессиональному празднику работников сферы школьного образования.

Конкурс открыт для учащихся в возрасте от семи до 17 лет. Участникам предлагается создать видеоматериал о жизни, достижениях и истории своего педагога в формате репортажа, который должен включать поздравления к предстоящему празднику.

Заявки на участие принимаются до 13 октября. Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте Комитета по управлению развитием образования до 31 октября. Это отличная возможность для школьников выразить благодарность своим учителям и рассказать о их вкладе в образование.

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