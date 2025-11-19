Школьники в Красногорске посетили фотовыставку о Нюрнбергском процессе

В Доме культуры «Подмосковье» 19 ноября прошло значимое просветительское мероприятие, направленное на патриотическое воспитание молодежи. Члены юношеских организаций школ городского округа Красногорск посетили документальную фотовыставку «Нюрнбергский процесс. Главный суд XX века».

После экскурсии участники мероприятия посмотрели документальный фильм, посвящённый судебному процессу над нацистскими преступниками.

Экскурсию для подростков провела Маргарита Викторовна Иващенко, заместитель директора Музея антифашистов. Она рассказала о значении Нюрнбергского процесса в истории человечества, его роли в формировании международного права и осуждении нацизма.

Такие встречи способствуют более глубокому пониманию истории молодым поколением. Они помогают формировать гражданскую позицию и воспитывать уважение к подвигу тех, кто боролся за мир и справедливость.

Подобные мероприятия способствуют сохранению исторической памяти и передаче знаний от поколения к поколению.