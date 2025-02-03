Школьники в Красногорске изобрели лодку для сбора мусора и мазута в водоемах

В Красногорске растет новое поколение талантливых изобретателей. Герман Сапунов, Полина Векшина и Варвара Молокович, учащиеся 7-8 классов, уже успели создать несколько уникальных разработок благодаря участию в научном проекте «Кванториум».

Одним из их последних достижений стала пластиковая лодка с VR-камерой, предназначенная для уборки мазута и мусора с поверхности водоемов. Этот экологичный проект отличается экономичностью, так как корпус лодки изготовлен из доступных материалов, а многие элементы выполнены из карбона. Лодка была напечатана на 3D-принтере, перерабатывающем пластиковые бутылки. Сейчас ребята работают над усовершенствованием модели.

Еще одним важным изобретением стала электронная трость для людей с нарушениями зрения. Это устройство помогает ориентироваться в пространстве, предупреждая об опасности с помощью звуковых сигналов и вибрации. Трость отличается доступной ценой, что делает ее конкурентоспособной по сравнению с зарубежными аналогами.

Каждый из школьников уже определился с будущей профессией: Герман мечтает стать инженером, вдохновляясь примером своего дедушки-авиаконструктора, Полина планирует связать жизнь с программированием, а Варвара стремится развиваться в области биопротезирования.

Изобретения ребят получили высокие оценки на конкурсах, включая региональный этап «Шаг в будущее». Сейчас юные инженеры готовятся представить свои проекты на конкурсе «Я гражданин России». Руководитель проекта Андрей Палшков гордится своими учениками и верит в их дальнейшие успехи.