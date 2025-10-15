Школьники в Красноармейске посетили муниципальное предприятие «Городское хозяйство»

Школьникам в Красноармейке рассказали про работу МБУ «Городское хозяйство». Ребята осмотрели специальную технику, которую используют для расчистки города от снега зимой.

Специалисты рассказали школьникам о стандартах обслуживания. В автопарке числятся 53 единицы техники: тракторы, экскаваторы, комбинированные дорожные машины, крохотные анты — «тракторы-муравьишки». Гостям вручили сладости и элементы фирменной экипировки — оранжевую кепку. По словам директора МБУ «Городское хозяйство» Станислава Каптилкина, сотрудникам удалось заинтересовать молодое поколение.

Экскурсии на коммунальные предприятия в Пушкино проходят в рамках акции «Первые за чистое Подмосковье». Более 1200 школьников 7–8-х классов посетят муниципальные учреждения городских служб в 54 муниципальных образованиях региона. В округе Пушкинский для подростков откроют семь предприятий.

Благодаря экскурсиям школьники узнают о важных аспектах жизнедеятельности города: как функционирует система, содержится городская инфраструктура, почему важно бережно относится к порядку в муниципалитете. Учащиеся познакомятся с различными профессиями, такие как дворник, водитель или слесарь.