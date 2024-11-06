Школьники в Истре сшили флаг России площадью 10 квадратных метров

Ученики из Истры сшили самый большой российский флаг по сравнению с другими школами Подмосковья. Его длина — четыре метра, а ширина — два с половиной метра.

Всего за пять дней ученики из Истринской школы № 2 сшили флаг России. Делали они его на уроках технологии вместе с учительницей. Как бы ни казалось, на первый взгляд, работа была непростая.

«Параметры ткани рулонной ширины не такие, как здесь. Здесь нужно было каждую ткань по 85 сантиметров отрезать. Вот в этом была сложность — правильно нарезать. И конечно, обработать, потому что тоже параметры большие», — рассказала учительница технологии школы № 2 Ирина Кузнецова.

Также во время уроков школьники читали патриотические произведения, а один из школьников прочитал речь о Дне народного единства, которую написал сам.

Накануне Дня народного единства на линейке в школе подняли новый флаг на флагшток. В будущем ученики планируют сделать ещё и маленькие флажки для других мероприятий.

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