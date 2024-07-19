Школьники в Истре совершили сплав по реке Кирженец

Пресс-служба администрации г. о. Истра
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Истра

Воспитанники «Центра творческого развития и гуманитарного образования» из Истры совершили сплав по реке Кирженец. Также ребята посетили музеи и посмотрели местные достопримечательности.

Ребята проплыли 160 километров по реке Кирженец в сопровождении педагогов. Они не только научились управлять байдарками, но и изучили природу этих мест, а по вечерам пели песни у костра под гитару. После туристического отдыха детей отвезли в музей деревянной ложки в город Семенов. В нем представлена обширная коллекция ложек — самых разных форм, отделок и цветов.

Пресс-служба администрации г. о. Истра
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Истра

Также они посетили музейно-туристический центр «Золотая Хохлома». Еще одним местом путешествия стал Макарьевский Желтоводческий монастырь.

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