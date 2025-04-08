Школьники в Истре привели в порядок памятники и могилы к 80-летию Победы

Ученики школ муниципального округа Истра приняли участие в субботнике в честь юбилея Великой Победы. Многие памятники и могилы неизвестных солдат закреплены за классами не первый год.

В подобных мероприятиях также принимают участие учителя, юнармейцы и молодогвардейцы. А недавно один из таких субботников провели ребята из «Движения первых» при Октябрьской школе. Они убирали снег, мусор, траву, ветки и сорняки в цветниках. Также школьники подмели территорию мемориала и отдали дань памяти погибшим односельчанам у памятника 108-й стрелковой дивизии в деревне Павловское.

Отметим, что не все памятники и братские могилы убирают ученики муниципалитета. За порядком также следят организации и коммунальные службы муниципалитета. Так, за март очистили более 60% мемориалов в честь героев Великой Отечественной войны по всему округу Истра.