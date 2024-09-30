Сегодня 22:12 Школьники в Истре присоединились к акции «Письма Победы» Фото: Пресс-служба администрации г. о. Истра
Ученики из разных школ округа пишут письма солдатам СВО. За прошлый год они отправили больше тысячи таких посланий.
Школьники передают через письма свою поддержку и пожелания. Кому достанется открытка неизвестно, но для каждого бойца это важные слова. Письма доставляют защитникам родины вместе с гуманитарной помощью.
В этом году еще больше детей присоединились к акции «Письма Победы».
Ранее губернатор Подмосковья
Андрей Воробьев рассказал про «неделю добрых дел» в школах Московской области, где ученики не только пишут письма, но и плетут маскировочные сети и расписывают пряники.
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