Школьники в Истре присоединились к акции «Письма Победы»

Ученики из разных школ округа пишут письма солдатам СВО. За прошлый год они отправили больше тысячи таких посланий.

Школьники передают через письма свою поддержку и пожелания. Кому достанется открытка неизвестно, но для каждого бойца это важные слова. Письма доставляют защитникам родины вместе с гуманитарной помощью.

В этом году еще больше детей присоединились к акции «Письма Победы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал про «неделю добрых дел» в школах Московской области, где ученики не только пишут письма, но и плетут маскировочные сети и расписывают пряники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».