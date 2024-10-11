Школьники в Истре оценили качество питания в столовых
В сентябре более 14 тысяч учеников образовательных учреждений городского округа оценили качество школьного питания. Голосование проходило анонимно.
После первого и второго приемов пищи ребята оставляли свои отзывы в специальных урнах. На выбор два контейнера: вкусно и невкусно. За сентябрь проголосовали 7169 учеников с 1 по 4 классы и 7569 учащихся с 5 по 11 классы.
Такие мероприятия нужны для того, чтобы доработать меню и исправить недочеты.
Пока процент положительных отзывов довольно высокий.
Отметим, в Истринском округе также продолжает работать проект «Родительский контроль» — это значит, что каждый родитель может прийти в школу и попробовать еду в столовой, а после оставить отзыв в журнале.
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