Школьники в Истре начали сдавать ЕГЭ и ОГЭ

В муниципальном округе Истра стартовала экзаменационная кампания 2025 года. В государственной итоговой аттестации примут участие 721 учеников 11-го класса, 2093 девятиклассника и 76 выпускников прошлых лет и обучающихся СПО.

Первыми приступили к написанию экзаменов девятиклассники округа, а с 23 мая начнется основной период по сдаче ЕГЭ для одиннадцатиклассников. Для проведения основного периода аттестационной кампании в округе подготовили 10 пунктов, из них пять площадок предназначены только для ОГЭ: школы имени Лермонтова, Доватора, Белобородова, Павловская и № 2 микрорайона Восточный.

В школах имени Чехова и № 2 города Истра, школе имени Лермонтова, лицее города Дедовска и Дедовской школе № 1 выпускники смогут сдать, как ОГЭ, так и и ЕГЭ. Все пункты оборудовали металлоискателями и средствами видеонаблюдения, а также персональными компьютерами с необходимым программным обеспечением и средствами защиты информации.

Основной период сдачи государственной итоговой аттестации в 2025 году продлится в девятых классах до 16 июня, а в 11 классах — до 11 июня.