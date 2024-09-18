Творческое мероприятие провели в школе «Перспектива» городского округа Химки. Встреча была приурочена к 80-летию скрипача и дирижера Владимира Спивакова.

Владимир Спиваков — гениальный музыкант и настоящий патриот своей страны. Его вклад в развитие отечественной культуры и искусства неоценим.

«Музыкальную гостиную» провели в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Школьников познакомили с произведениями скрипача и рассказали им о характерных авторских чертах в музыке Владимира Спивакова.

«Эта встреча — яркий пример того, как искусство может служить благородным целям по воспитанию любви к родине и уважения к ее истории. Сегодня, когда наше государство защищает свои интересы в ходе специальной военной операции, особенно важно помнить о нашем культурном наследии, воспитывать в молодежи чувство патриотизма и гордости за свою страну. Проект „Химки. Успех в единстве поколений“ играет важную роль в этом процессе», — поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

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