Школьники в Химках поздравили ракетостроителя Виктора Семенова с 85-летием

Праздничную программу в честь 85-летнего юбилея выдающегося ракетостроителя Виктора Никоноровича Семенова организовали в школе «Лига первых» в Химках. Музыкальные номера в благодарность за труды великого ученого подготовили учащиеся учреждения и творческие коллективы из школы № 8.

Школьники выступили с праздничными песнями и танцами и представили поздравительное видеообращение. Его показали на большом экране. Также с речью выступили муниципальные депутаты.

«Я очень рада, что и у меня, и у ребят есть возможность лично пообщаться с живой легендой нашего города. Крепкого здоровья Виктору Никоноровичу, позитива, новых открытий и долгих лет жизни!» — поздравила лидер Движения общественной поддержки, директор школы № 8 имени Матвеева Ольга Игнатьева.

После концертной программы собравшихся пригласили на праздничную фотосессию с именинником.

Встречу провели в рамках масштабного историко-патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Благодаря ему в округе ежедневно проводят тематические лекции, концерты, кинопоказы и спортивные активности.

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