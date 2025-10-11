Школьники в Химках поучаствовали в областном туристском слете

Отряд «Душа» школы № 30 в Химках принял участие в региональном туристском слете «Походы Первых — Больше, чем путешествие». К мероприятию присоединились ребята со всего Подмосковья, чтобы проверить свои знания и навыки.

Юные туристы посетили мастер-классы по оказанию первой помощи, научились командной работе и познакомились с народными промыслами русской культуры.

«Наш отряд — настоящие молодцы! Они не только достойно представили Химки на турслете, но и показали пример активной жизненной позиции, тяги к знаниям и умения работать в команде. Мы гордимся нашими ребятами и будем и дальше поддерживать подобные проекты!» — прокомментировала директор школы № 30 Татьяна Кавторева.

Туристский слет прошел в рамках проекта «Походы Первых — Больше, чем путешествие» программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» и «Движения Первых».