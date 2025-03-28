Школьники в Химках поучаствовали в экологической акции

Экологическое занятие для учеников «Тридцать первой школы» прошло в Химках в рамках проекта «Чистая страна». Семиклассники узнали о правилах сортировки отходов и передали собранный мусор в экопункт «Собиратор».

Активисты партии «Единая Россия» объяснили школьникам, какие виды отходов можно перерабатывать и куда сдавать старую обувь, посуду и ненужные вещи. Ученики собрали и передали на переработку картон, бумагу, пластиковые бутылки и другие виды пластика.

«Сортируя мусор, мы проявляем ответственность за наше будущее. Мы должны осознать, что каждый выброшенный нами предмет, каждая упаковка, каждая бутылка — это потенциальный ресурс, который, при правильной переработке, может вернуться в экономику и уменьшить наше воздействие на окружающую среду», — подчеркнула депутат Совета депутатов Юлия Мамай.

Муниципальный депутат Евгений Иноземцев отметил, что такие инициативы помогают привить молодежи культуру осознанного потребления и снизить экологическую нагрузку.