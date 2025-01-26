Школьники в Химках поучаствовали в акции по переработке пластика

Ученики лицея № 10 в Химках сдали на переработку вторичное сырье. Экологическую акцию провели в рамках проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия».

Ребята сдали десятки пластиковых бутылок и алюминиевых банок через специальный фандомат.

«Такие акции не только помогают сохранять природу, но и воспитывают у детей экологическую ответственность. Участие в них — это вклад в будущее нашего города и всей планеты», — отметила депутат Совета в Химках Надежда Смирнова.

Фандоматы компании «РТ-Инвест» появились в Московской области в 2021 году, напомнила муниципальный депутат Юлия Мамай. Автоматизированные системы установлены в здании правительства Подмосковья, в школах, многофункциональных центрах, спортивных учреждениях, парках и улицах.

С июля 2024 года в округе реализуют масштабную программу под лозунгами «Сохраняя прошлое — защищаем будущее!» и «Успех в единстве поколений!». Она направлена на формирование патриотизма и любви к Родине, увековечивание памяти героев.