Школьники в Химках показали спектакль о Великой Отечественной войне

Городской округ Химки присоединился к празднованию Дня народного единства. Ученики школ № 1 и № 8 подготовили спектакль о Великой Отечественной войне, который представили гостям.

Театрализованную постановку представили в одном из корпусов школы № 8 имени В. И. Матвеева. Гостей поприветствовала директор Ольга Игнатьева.

«Многовековая история нашей страны неоднократно показывала, что сила русского народа заключается в единстве и преемственности поколений. Сегодняшняя встреча стала олицетворением этих слов. Здесь собрались горожане разных возрастов. Многие из них являются выдающимися жителями нашего города. Я очень рада, что у нашей молодежи есть возможность пообщаться с уникальными личностями», — поделилась Ольга Игнатьева.

Школьникам рассказали про историю праздника, а после они представили спектакль о Великой Отечественной войне. В числе зрителей — младшеклассники, представители «ХимСпаса», «Боевого братства» и Союза инвалидов «Чернобыль». В конце мероприятия все приняли участие в чаепитии.

Отметим, что патриотическая встреча ко Дню народного единства прошла в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений». В ней приняли участие активные жители, общественные деятели, волонтеры и муниципальные депутаты. В их числе — Юлия Ишкова, Александр Васильев и Владимир Суслов.

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