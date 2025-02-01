Школьники в Химках показали спектакль «Буратино»

Школьники представили музыкальный спектакль по мотивам пьесы «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Премьера прошла в Доме культуры поселка Лунево.

Роли исполнили ученики школы в поселке Лунево.

«Юные артисты получили уникальную возможность проявить себя на сцене, а зрители зарядились положительными эмоциями и радостью. Уверена, что подобные мероприятия станут важной частью культурной жизни нашего округа», — отметила муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Главный режиссером стал восьмиклассник Матвей Машковцев. Он разработал сценарий, поставил танцы и провел десятки репетиций с юными артистами. Родители и другие ученики создали костюмы для представления.

«Постановка спектакля „Буратино“ — моя давняя мечта, и вот она осуществилась. Мы готовились к этому представлению три-четыре месяца, и в нем приняли участие более 20 ребят», — рассказал Матвей Машковцев.

В Химках уделяют внимание творческому развитию взрослых и детей. Недавно в Доме культуры поселка Лунево прошел масштабный концерт «Крещенский вечерок».