Школьники в Химках организовали патриотическую акцию ко Дню Победы

Четвероклассники из школы «Перспектива» в Химках запустили памятную акцию «Доброе дело во имя Победы». Участие в ней уже приняли свыше 200 человек.

Патриотическая акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Идея принадлежит ученикам четвертого класса «В» Алексею и Александру Цветковым.

Принять участие в акции просто: достаточно сделать любое доброе дело во имя Победы. Например, можно привести в порядок воинское захоронение, создать летопись героев на базе школы, установить личность безымянного солдата-фронтовика, присоединиться к поисковым работам и патриотическим проектам.

«Сегодня много говорят о том, что дети являются наследниками Великой Победы. Но что значит быть наследником? Для нас это значит чувствовать ответственность за свои поступки, семью и Родину», — рассказали братья Цветковы.

Сами инициаторы занимаются поиском семей солдат Красной Армии, чьи боевые награды попали к школьникам. Алексей и Александр мечтают вручить их настоящим наследникам в год 80-летия Победы.

Братья рассказали, в чем идея патриотической акции, на школьной конференции, а также привели примеры добрых дел. Участникам проекта в награду полагаются значки, георгиевские ленты и открытки, а самые активные получат памятные грамоты.