Школьники в Электростали представили инновационные IT-проекты

В Центре развития творчества детей и юношества «Диалог» в Электростали состоялась защита IT-проектов учащихся курса «Яндекс Лицей». Под руководством наставника Сергея Симонова ребята представили свои разработки в сфере информационных технологий.

Школьники и студенты показали проекты, направленные на решение реальных задач. Так, Григорий Ашихмин из школы № 1 представил систему подготовки к ЕГЭ. Она содержит теорию, тесты с автоматической проверкой и сама определяет, какие темы вызывают сложности. Александр Носик из гимназии № 21 разработал приложение для управления бизнес-процессами компании, занимающейся продажей источников бесперебойного питания. Система позволяет вести учет заказов и отслеживать их статус онлайн.

Студент Электростальского колледжа Захар Захаров создал децентрализованный P2P-мессенджер, работающий без серверов и обеспечивающий повышенную конфиденциальность, а Никита Мокеев из школы № 13 разработал приложение, которое помогает работать с пользовательскими аккаунтами и файлами.

Роман Герасимов из лицея № 8 представил систему мониторинга посещаемости медучреждений. Она автоматически фиксирует рабочее время сотрудников. Его одноклассник Иван Тикунов создал маркетплейс для продажи товаров широкого потребления с удобной навигацией и безопасными платежами. Федор Горбунов из лицея № 14 продемонстрировал онлайн-магазин для продажи юбилейных монет, где пользователи могут общаться между собой прямо в системе, а Кирилл Лебедкин из школы № 13 разработал «Электронный турникет» — сервис для учета рабочего времени сотрудников.

Максим Трущелев из гимназии № 21 представил онлайн-площадку для продажи свежих ягод. Сборщики могут размещать свои лоты, а покупатели — оформлять заказ в один клик. Встроенный чат помогает быстро обсудить детали сделки.

В центре «Диалог» отметили, что все проекты имеют потенциал для развития, а ребята планируют продолжить работу над своими решениями. Защита показала высокий уровень подготовки учащихся и их умение создавать полезные IT-инструменты для реальных задач.