Школьники в Дубне совершили тренировочное десантирование по системе «Трос»

Ученики школы № 1 в Дубне получили уникальную возможность почувствовать себя настоящими десантниками, приняв участие в тренировочном десантировании по системе «Трос». Мероприятие было организовано фондом «Батальон» совместно с дубненским отделением «Союза десантников России».
Школьники совершили тренировочные прыжки дважды: сначала пробный, а затем с муляжом автомата Калашникова. Перед выполнением упражнения ребята прошли подробный инструктаж и отработали навыки правильного группирования при приземлении. По завершении каждого прыжка участникам выдали свидетельства о прохождении тренировочного десантирования.
«Здесь дело не только в прыжках. Это мероприятие направлено на поднятие авторитета армии России у молодежи, престижа десантных войск и, естественно, на то, чтобы мы точно помнили героев, которые свою жизнь отдали за нашу Родину», — подчеркнула лидер волонтерского движения «Батальон» Полина Васильева.
Акция была посвящена памяти гвардии лейтенанта Азамата Бердиева — командира штурмовой роты 56-го гвардейского десантно-штурмового полка и Героя Российской Федерации (посмертно), который в августе 2023 года погиб при исполнении служебного долга, спасая своих товарищей. Для школьников фонд «Батальон» организовал небольшой музей с личными вещами героя и трофеями из зоны специальной военной операции.
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