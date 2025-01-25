Школьники в Дмитрове провели акцию помощи приюту для собак

Ученики Синьковской школы № 1 организовали благотворительную акцию помощи приюту для собак «Умка». Ребята и их родители собрали корм и передали его подопечным.

Приют поддерживают неравнодушные жители, которые регулярно кормят и заботятся о животных. Недавно акцию помощи «Для братьев наших меньших» организовали ученики Синьковской школы № 1.

«Мы хотим помочь собакам, которые оказались в приюте, и надеемся, что наша помощь собакам будет очень полезной», — поделились школьники.

Совместными усилиями школьники, их родители и педагоги собрали корм и передали его в приют. Инициатива стала примером того, как важно объединять усилия ради благой цели.

«Мы верим, что каждое доброе дело имеет большое значение и может изменить жизнь к лучшему. Наши ученики с энтузиазмом поддержали эту акцию, и мы надеемся, что это станет началом многих добрых дел», — сказала директор школы.

Благодаря акции подопечные приюта получили необходимую поддержку.

«Совместные добрые дела объединяют людей и делают мир лучше. Инициатива школьников поддержать приют „Умка“ — прекрасный пример того, как наши дети могут быть добрыми и ответственными. Мы гордимся ими и их стремлением помочь тем, кто нуждается в поддержке», — прокомментировала Ирина Костышина, заместитель главы Дмитровского муниципального округа.

Отметим, приют «Умка» работает в Дмитровском округе с 2012 года. За это время в учреждении построили вольеры, расчистили большую площадку для выгула собак. Количество питомцев растет с каждым годом. Сейчас здесь проживают более 600 собак. Организация располагается в деревне Надмошье. Телефон: 8 (926) 711-77-43.