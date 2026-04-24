Школьники в День местного самоуправления изучили работу администрации Чехова

Для учащихся школы № 3 и представителей Молодежного парламента Чехова в День местного самоуправления организовали масштабную профориентационную программу. Ребята пообщались с заместителями главы Чехова и познакомились с различными направлениями работы.

Знакомство с системой местного самоуправления началось с изучения алгоритмов взаимодействия администрации с жителями через Муниципальный центр управления регионом. МЦУР обеспечивает деятельность органов власти по оценке, анализу, прогнозированию ситуации, планированию, мониторингу и контролю исполнения управленческих решений. Далее старшеклассники разделились на группы и отправились на экскурсии с заместителями главы, которые курируют разные сферы — от образования и спорта до благоустройства и финансов.

Заместитель главы округа Александр Тетерин не только объяснил разницу между федеральными, региональными и муниципальными дорогами, но и показал ребятам, как работает спецтехника. Следующей остановкой стал совет депутатов, где школьникам устроили экскурс в законодательную власть.