Школьники в День местного самоуправления изучили работу администрации Чехова
Для учащихся школы № 3 и представителей Молодежного парламента Чехова в День местного самоуправления организовали масштабную профориентационную программу. Ребята пообщались с заместителями главы Чехова и познакомились с различными направлениями работы.
Знакомство с системой местного самоуправления началось с изучения алгоритмов взаимодействия администрации с жителями через Муниципальный центр управления регионом. МЦУР обеспечивает деятельность органов власти по оценке, анализу, прогнозированию ситуации, планированию, мониторингу и контролю исполнения управленческих решений. Далее старшеклассники разделились на группы и отправились на экскурсии с заместителями главы, которые курируют разные сферы — от образования и спорта до благоустройства и финансов.
Заместитель главы округа Александр Тетерин не только объяснил разницу между федеральными, региональными и муниципальными дорогами, но и показал ребятам, как работает спецтехника. Следующей остановкой стал совет депутатов, где школьникам устроили экскурс в законодательную власть.
Ребята также посетили другие отделы. В том числе — побывали на новом водозаборном узле в деревне Крюково, где изучили весь алгоритм по добыче воды, ее очистке и дальнейшей ее поставке жителям. Также подростки отправились на одно из самых старейших предприятий в округе «Печатный двор» Ученики признаются: теперь устройство администрации стало для них намного понятнее.
«Для себя я сделала вывод, что работа по благоустройству — очень сложный процесс, и все отделы работают сообща для того, чтобы сделать жизнь жителей нашего Чехова гораздо лучше», — отметила председатель молодежного парламента округа Елизавета Лазарева.
Такие встречи в администрации Чехова уже стали традицией. Завершился профориентационный день неформально — чаепитием, где школьники смогли задать чиновникам вопросы, которые не успели обсудить во время экскурсий.