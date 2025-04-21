Школьники в Чехове поучаствовали в соревнованиях по сдаче ГТО

На стадионе «Химик» прошло активное мероприятие в рамках всероссийских спортивных соревнований для школьников. Принять участие пришли ученики 5 классов общеобразовательных учреждений округа.

Атлеты пробовали свои силы в различных дисциплинах, включая прыжок в длину с места, бег на 30 метров, подъем туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подтягивания из весового положения, а также наклоны вперед

По итогам «Президентских состязаний» дальше будут определяться победители команд, которые представят округ на региональных соревнованиях. Все эти этапы входят в состав всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Каждый желающий может попробовать себя в сдаче нормативов. Подробную информацию об участии можно найти на официальном сайте ГТО.