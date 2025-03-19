Школьники в Чехове нашли новые исторические сведения о Любучанской школе

Ученики школы в Любучанах продолжают изучать историю образовательного учреждения в годы Великой Отечественной войны. Молодые дарования сумели найти новые интересные факты о своем учебном заведении.

В годы Великой Отечественной войны учителей школы в Любучанах наградили медалями «За оборону Москвы» и «За доблестный труд». Однако документального подтверждения этого факте в архиве школы не было.

Инициативная группа учащихся обратилась за помощью в территориальный отдел по муниципальному округу Чехов Центрального государственного архива Московской области. Начальник отдела Лада Барковская сумела найти список педагогов и технического персонала школы, которые были удостоены медали «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

Был установлен тот факт, что первые награждения в Лопасненском районе прошли еще в 1944 году. Среди отличившихся — работники Любучанского сельского совета, местного завода пластмасс и председатель колхоза «Красная Заря» Мария Рябова.