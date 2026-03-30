Школьники в Балашихе поучаствовали в мастер-классе по поварскому делу

27 марта в СП ЦТМ «Энергия» — центре технологии машиностроения Подмосковного колледжа «Энергия» в городском округе Балашиха — прошли профессиональные пробы по направлению «Поварское и кондитерское дело». Об этом проинформировала пресс-служба Министерства образования Московской области.

Восьмиклассники из школы № 20 приняли участие в мастер-классе. Под руководством опытных студентов они приготовили популярное блюдо итальянской кухни — пиццу. Мероприятие дало школьникам возможность познакомиться с основами профессии повара-кондитера, развить практические умения работы с пищевыми продуктами и кухонным оборудованием, а также оценить привлекательность выбранной сферы деятельности.

Профессиональные пробы направлены на раннюю профориентацию учащихся, повышение интереса молодежи к рабочим профессиям и развитие навыков самостоятельного выбора будущей специальности.