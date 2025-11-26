Школьники в 6 округах Подмосковья прошли тесты на профориентационной акции

В Московской области запустили проект «ГИА. Осознанность. Профориентация». Его цель — помочь школьникам определиться с будущей профессией и подготовиться к выбору предметов для сдачи госэкзаменов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.

Профориентационные мероприятия уже прошли в Мытищах, Дубне, Бронницах, Лыткарине, Красногорске и Чехове. Так, в Мытищах для старшеклассников провели мастер-классы, консультации педагогов, представителей колледжей, вузов и работодателей, а в Дубне школьники участвовали в интерактивных квизах и познакомились с ведущими университетами и предприятиями региона.

В Бронницах в культурно-досуговом центре показали современные технологии и провели беседы о возможностях карьерного роста. В Красногорске прошли встречи с представителями крупных компаний, в том числе Сбербанка и ВТБ, а также рассказали о целевом обучении и образовательных кредитах.

В Лыткарине победитель конкурса «Учитель года Подмосковья» Андрей Феофанов дал советы выпускникам по выбору ЕГЭ естественно-научного профиля и рассказал о востребованных профессиях, а в Чехове состоялся фестиваль профессий «Путь навыков», где подростки узнали о разных специальностях и получили рекомендации по выбору направления, подходящего их интересам.

В Минобразования отметили, что проект помогает школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессии, лучше понимать потребности рынка труда и ориентироваться в возможностях дальнейшего обучения.