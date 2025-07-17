Школьники трудовой бригады в Подольске привели в порядок территории двух улиц

В Подольске 30 воспитанников молодежного центра «Территория будущего» из трудовой бригады следят за чистотой в Климовске и в поселке Кузнечики. Ребята занимаются уборкой территорий и помещений, подметают и моют пол, ухаживают за зелеными насаждениями, в жару раздают воду прохожим.
На базе молодежного центра «Территория будущего» при поддержке комитета по делам молодежи администрации городского округа Подольск и Кадрового центра Подмосковья работает трудовая бригада школьников в возрасте от 14 до 18 лет.
Трудовой день начинается с инструктажа по технике безопасности. После полученных указаний ребята принимаются за работу.
За их бригадой из 30 человек закреплены территории в поселке Кузнечики и в микрорайоне Климовск на улицах Революции и Школьной. У ребят двухчасовой рабочий день. Помимо трудовой деятельности, для них проводят творческие, интеллектуальные и спортивные занятия.
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