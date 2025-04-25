Школьники, студенты и волонтеры написали «Диктант Победы» в Балашихе

В Балашихе прошла Всероссийская историческая акция «Диктант Победы», организованная партией «Единая Россия». Особое внимание в этом году уделили вовлечению молодежи: свои знания проверяли школьники, студенты и волонтеры.

Несмотря на возможность онлайн-участия, сотни жителей прошли тестирование очно на 34 площадках в образовательных учреждениях округа.

«Люди приходят семьями, с друзьями, обсуждают вопросы, делятся историями. Это не просто диктант — это живая память. И чем больше таких площадок, тем крепче наша связь с прошлым», — сказала координатор партийного проекта «Историческая память» Ульяна Кондрякова.

Победители «Диктанта Победы» могут добавить до 10 баллов к своим вступительным испытаниям. Для этого участникам необходимо подать электронную заявку на диплом финалиста, получить его по приглашению Регионального оргкомитета «Наша Победа» и предоставить диплом в приемную комиссию вуза.