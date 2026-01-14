Школьники соревновались в военно-патриотической игре «Зарница» в Балашихе

Первые состязания командиров военно-патриотической игры «Зарница» в рамках Балашихинской школьной лиги прошли 13 января в школе № 18. Участники продемонстрировали строевую подготовку, навыки сборки и разборки автомата и ответили на вопросы викторины о событиях Второй мировой войны.

Набранные баллы будут учитываться в общем зачете команд.

«Зарница» направлена на военно-патриотическое воспитание школьников, развитие начальных военных навыков и командного духа. В течение сезона команды соревнуются по строевой подготовке, оказанию первой помощи, в викторинах и других дисциплинах.

Третий сезон Балашихинской школьной лиги стартовал 23 октября 2025 года и включает 13 направлений и 18 дисциплин. Балашиха стала пилотной площадкой проекта в 2023 году. Сейчас Единая школьная лига охватывает почти 50 округов Подмосковья.