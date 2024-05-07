Школьники Солнечногорска присоединились к акции «Вахта памяти» | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 16:25 Школьники Солнечногорска присоединились к акции «Вахта памяти» Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Акция «Вахта памяти» прошла в Солнечногорске в преддверии Дня Победы. На восьми локациях более 200 учеников школ, юнармейцев, активистов почтили память каждого воина. Они зачитали почти 13 500 фамилий солдат, ушедших на фронт из Солнечногорска.

Школьники поименно вспомнили жителей Солнечногорска, сражавшихся в тылу и на фронте в дни Великой Отечественной войны. Все имена солдат прописаны в книге почетного гражданина городского округа Солнечногорск и заслуженного работника культуры России Сергея Волошнюка «Книга памяти». В музее ратной и трудовой славы «Выстрел» в акции приняли участие учащиеся гимназии № 6.

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«Основная цель акции — почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Все мы должны помнить, какой ценой завоевано мирное небо над нашими головами, и эту память будем и дальше передавать подрастающему поколению», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Акция «Вахта памяти» впервые прошла на территории городского округа Солнечногорск в 2023 году. Инициатором выступило управление культуры администрации муниципалитета.

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